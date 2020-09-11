سياسة
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إسبانيا وإيطاليا تعارضان عدائية ماكرون تجاه تركيا
قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن جهود إسبانيا وإيطاليا أثمرت عن "تخفيف حدة العبارات القاسية ضد تركيا، التي أرادت فرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص إدراجها ضمن البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا".
إسبانيا وإيطاليا تعارضان عدائية ماكرون تجاه تركيا
صحيفة إسبانية أشارت إلى أن ماكرون فشل في إدراج العقوبات (ضد تركيا) في البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا / Reuters
11 سبتمبر 2020

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن جهود إسبانيا وإيطاليا أثمرت عن "تخفيف حدة العبارات القاسية ضد تركيا، التي أرادت فرنسا واليونان وإدارة جنوب قبرص إدراجها ضمن البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا".

واعتبرت الصحيفة في خبر نشرته الجمعة، أن "إسبانيا وإيطاليا خففتا من حدة لهجة ماكرون العدائية ضد تركيا"، في معرض تعليقها على القمة التي عقدت الخميس.

ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية إسبانية، إلى أن بعض الدول المشاركة في القمة أعربت عن خشيتها من تحول التوتر الطارئ شرقي المتوسط، إلى صراع خطير.

وأشارت إلى أن إسبانيا وإيطاليا أعربتا عن خشيتهما من أن تؤدي أي رسالة شديدة اللهجة بشكل مبالغ فيه، إلى مفاقمة الوضع عوضاً عن الدفع نحو الحل.

ولفتت إلى أن لهجة تصريحات القادة عقب القمة، عكست ذلك، وقالت إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعرب عن دعمه الصريح بشكل أكبر للحوار.

وأشارت إلى أن البرتغال ومالطا أيضاً أيدتا موقف إسبانيا وإيطاليا خلال القمة التي استضافتها جزيرة كورسيكا الفرنسية.

وأكدت الصحيفة أنه "جرت السيطرة على عدوانية ماكرون ضد تركيا، التي أراد تسريعها بمبادرة من هذه الدول".

ولفتت إلى أن مواقف إسبانيا وإيطاليا أقرب إلى الموقف الألماني، الساعي دائماً للتفاهم مع تركيا عوضاً عن التصعيد.

وأشارت إلى أن ماكرون فشل في إدراج العقوبات (ضد تركيا) في البيان الختامي، التي يرغب في طرحها أيضاً خلال اجتماع المجلس الأوروبي المرتقب في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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