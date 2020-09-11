سياسة
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الإعلام الإسرائيلي يعزف عن تغطية حفل توقيع التطبيع في واشنطن
عزف عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المشاركة في احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بواشنطن، جراء إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السفر بطائرة خاصة، بالإضافة إلى تشديد قيود مكافحة كورونا.
الإعلام الإسرائيلي يعزف عن تغطية حفل توقيع التطبيع في واشنطن
كبرى محطات التلفزة الإسرائيلية قررت عدم إيفاد مندوبيها إلى واشنطن بعد قرار نتنياهو السفر بطائرة خاصة / Reuters
11 سبتمبر 2020

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عزوف كبرى محطات التلفزة الإسرائيلية، عن المشاركة في احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بواشنطن، جراء إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السفر بطائرة خاصة.

والثلاثاء المقبل، يستضيف البيت الأبيض في واشنطن، احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن "كبرى محطات التلفزة قررت عدم إيفاد مندوبيها إلى واشنطن بعد قرار نتنياهو السفر بطائرة خاصة وتشديد قيود مكافحة كورونا".

وعزا الموقع الإخباري أسباب ذلك إلى أن "نتنياهو عادة ما يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال رحلتي الذهاب والعودة على متن الطائرة، لكنه قرر السفر إلى واشنطن هذه المرة بطائرة خاصة دون الصحفيين".

وتابع: "كما سيتم تشديد قيود فيروس كورونا على الوفد الصحفي الإسرائيلي المشارك، وفي حال ثبوت مخالطة أي من أعضاء الوفد مع شخص من خارجه سيتم إخراجه فوراً".

وأوضح أن معظم محطات التلفزة الإسرائيلية، ستعتمد في تغطية احتفال توقيع الاتفاق على شبكة مراسليها في واشنطن، دون إيفاد مندوبين من تل أبيب.

بدورها، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، تشديد قيود فيروس كورونا على الوفد الإسرائيلي المشارك في الاحتفال، إذ سيخضع جميعهم لفحوص كورونا في مطاري تل أبيب وواشنطن.

وأوضحت أنه "حال الوصول إلى واشنطن فإن جميع أعضاء الوفد الإسرائيلي، السياسي والإعلامي، سيقيمون في فندق واحد، ولن يسمح لهم بالخروج منه سوى لتغطية اللقاءات الرسمية، على أن يعودوا إلى تل أبيب عقب انتهاء الحفل مباشرة".

ويشارك في حفل توقيع الاتفاق في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، بعد أن توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو اتفاق قوبل بتنديد فلسطيني واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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