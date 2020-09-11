كشفت مقتطفات، نشرت الخميس، من كتاب يُصدره الأسبوع المقبل الصحفي بوب وودورد، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تباهى، في إحدى مقابلاتهما المسجّلة، بأنّه نجح في "إنقاذ" وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي كتابه الجديد الذي يصدر الثلاثاء المقبل وعنوانه "غضب"، يروي وودورد كيف أنّ ترمب قال له في مقابلة أجراها معه في 22 يناير/كانون الثاني "لقد أنقذته"، وذلك ردّاً على سؤال عن علاقة ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي.

وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرها موقع "بيزنس إينسايدر" الإخباري الخميس أوضح ترمب في المقابلة المسجّلة مع وودورد، الذي كان أحد صحافيّين كشفا فضيحة "ووترغيت"، أنّه منع الكونغرس من ملاحقة الأمير محمّد بن سلمان.

وقال ترمب وفقاً لهذه المقتطفات "لقد نجحت في جعل الكونغرس يتركه وشأنه، لقد نجحت في إيقافهم".

وقُتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بعدما دخلها للاستحصال على وثيقة. ولم يُعثر على جثّته التي جرى تقطيعها.

وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية مندّدة أضرّت كثيراً بصورة المملكة وبوليّ عهدها الشاب.

وخلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون أتراك إلى أنّ الصحفي قُتل بأمر من الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نفته الرياض بشدّة.

وفي حينه أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم حلفاء ترمب الجمهوريون، قراراً رسمياً اعتبروا فيه ولي العهد السعودي "مسؤولاً" عن جريمة قتل مواطنه الصحفي. غير أنّ الرئيس دونالد ترمب كان على الدوام يدافع عن الأمير محمّد في هذه القضية.

وفي كتابه يقول وودورد إنّه عندما سأل رئيس الولايات المتحدة عن هذه الجريمة حاول الأخير التملّص من الإجابة قائلاً "نعم، لكنّ إيران تقتل 36 شخصاً يومياً، لذلك...".

ووفقاً للمقتطفات فقد قال ترمب إنّ الأمير السعودي "سيقول دائماً إنّه لم يفعل ذلك. هو يقول ذلك للجميع، وبصراحة أنا سعيد بأنّه قال ذلك"

وعندها سأل وودورد الملياردير الجمهوري "هل تعتقد أنّه فعلها؟" فأجابه ترمب "كلا، هو يقول إنّه لم يفعلها".

لكنّ الصحافي تابع ضغطه على الرئيس قائلاً "أعلم، لكن هل تصدّق ذلك حقاً؟" فأجابه ترمب "هو يقول بحزم شديد إنّه لم يفعلها"، قبل أن يعود ويشرح لمحدّثه كيف أنّ السعودية أنفقت مليارات الدولارات على شراء منتجات أمريكية وكيف أنّ من الأهمية بمكان للولايات المتّحدة أن تحافظ على حليف كهذا.

والاثنين أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في قضية مقتل خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين سبع سنوات وعشرين سنة.