سياسة
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وزير الخارجية الإيراني: على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى رفض "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، إن كانت تريد التنفيذ الكامل للاتفاق.
وزير الخارجية الإيراني: على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى رفض "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" / AFP
11 سبتمبر 2020

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى رفض "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، إن كانت تريد التنفيذ الكامل للاتفاق.

وكتب ظريف على "تويتر"، أن "إيران ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية"، مشيراً إلى أنها "أهم بكثير من أية صفقة".

وأضاف: "لكن إذا أرادت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) التطبيق الكامل لإجراءات بناء الثقة والشفافية المعززة التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة، فعليها رفض الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة مثلما رفضت خطوتها الهدامة في مجلس الأمن الدولي".

وسبق أن جددت جميع الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني تمسكها به لاعتباره "عنصراً رئيسياً في هيكل الردع النووي العالمي"، وذلك بعد فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا، غير أن واشنطن انسحبت في مايو/أيار

ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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