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مطالبات بتحقيق سريع في حريق جديد بمرفأ بيروت، وأنقرة ترى أن موقف الاتحاد الأوروبي من الخلاف حول شرقي المتوسط لا يتوافق مع القانون الدولي.

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حريق جديد بمرفأ بيروت ومطالبات بتحقيق سريع

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس، بالإسراع في التحقيق بشأن الحريق الذي نشب ظهر أمس في مرفأ بيروت. [TRT عربي]

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، لبحث مستجدات الحريق الأخير، نقل تفاصيلها حساب رئاسة الجمهورية عبر تويتر. [الأناضول]

وشدد دياب، على "ضرورة الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تكون لأسئلة الناس أجوبة واضحة". واعتبر أن "ما حصل في المرفأ اليوم، ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً، واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع". [TRT عربي]

أنقرة: موقف أوروبا من الخلاف حول شرقي المتوسط لا يتوافق مع القانون الدولي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن موقف الاتحاد الأوروبي من الخلافات شرقي البحر المتوسط "غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي". [الأناضول]

وأفاد جاوش أوغلو في كلمته أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأنه في الوقت الذي تخلو فيه علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي من أي شائبة، فإن أنقرة مستعدة لتقليل التوتر بطريقة بناءة ودفع الحوار قدماً وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة. [الأناضول]

وأوضح الوزير التركي أن سياسة بلاده بخصوص شرقي المتوسط تكمن في بُعدين، الأول يتعلق بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، إذ ينبغي على الدول الساحلية التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وفقاً للقانون الدولي، مضيفاً أن الاتفاق كذلك يجب أن يتوافق مع مبدأ المساواة. [TRT عربي]