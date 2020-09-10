سياسة
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أنقرة: موقف أوروبا من الخلاف حول شرقي المتوسط لا يتوافق مع القانون الدولي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة ألقاها الخميس، أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عبر تقنية فيديو كونفرانس، إن موقف الاتحاد الأوروبي من الخلافات شرقي البحر المتوسط، "غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي".
أنقرة: موقف أوروبا من الخلاف حول شرقي المتوسط لا يتوافق مع القانون الدولي
جاوش أوغلو يقول إن تركيا ترى موقف الاتحاد الأوروبي من شرق البحر المتوسط غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي / AA
10 سبتمبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن موقف الاتحاد الأوروبي من الخلافات شرقي البحر المتوسط "غير عادل ولا يتوافق مع القانون الدولي".

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي قيّم خلالها تطورات الأوضاع شرقي البحر المتوسط.

وأفاد جاوش أوغلو بأنه في الوقت الذي تخلو فيه علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي من أي شائبة، فإن أنقرة مستعدة لتقليل التوتر بطريقة بناءة ودفع الحوار قدماً وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.

وأوضح الوزير التركي أن سياسة بلاده بخصوص شرقي المتوسط تكمن في بُعدين، الأول يتعلق بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، إذ ينبغي على الدول الساحلية التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وفقاً للقانون الدولي، مضيفاً أن الاتفاق كذلك يجب أن يتوافق مع مبدأ المساواة.

وأكّد جاوش أوغلو أن تركيا أبدت استعدادها دائماً للتفاوض مع جميع الدول الساحلية وعلى رأسها اليونان.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً تعززه مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي البحر المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للخلافات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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