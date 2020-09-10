سياسة
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عقوبات أمريكية لشخصيات روسية بتهمة التأثير على الانتخابات
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، بياناً قالت فيه إنها فرضت عقوبات على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية، وأشار البيان إلى أن روسيا تبذل جهوداً كبيرة لتقويض الدول والمؤسسات الديمقراطية.
عقوبات أمريكية لشخصيات روسية بتهمة التأثير على الانتخابات
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية / Reuters
10 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نُشِر على موقعها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على الأفراد الأربعة لمحاولتهم التأثير على عملية الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أن روسيا تستخدم وكلاء لمحاولة زرع الخلاف بين الأحزاب السياسية ودفع الانقسامات الداخلية، للتأثير على الناخبين، كجزء من جهود موسكو الأوسع لتقويض الدول والمؤسسات الديمقراطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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