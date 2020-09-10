أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس ومواطن أوكراني بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نُشِر على موقعها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على الأفراد الأربعة لمحاولتهم التأثير على عملية الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أن روسيا تستخدم وكلاء لمحاولة زرع الخلاف بين الأحزاب السياسية ودفع الانقسامات الداخلية، للتأثير على الناخبين، كجزء من جهود موسكو الأوسع لتقويض الدول والمؤسسات الديمقراطية.