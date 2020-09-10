بلغ عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول، 26 مليوناً و831 ألفاً و852 شخص، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي.

وحسب معطيات أحصتها وكالة الأناضول من إدارة تشغيل المطارات في تركيا (DHMİ)، فإن مطارات إسطنبول شهدت خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2020، تنظيم 224 ألفاً و919 رحلة طيران.

في مطار أتاتورك، بلغ عدد رحلات الخطوط الداخلية 6 آلاف و284، فيما بلغ عدد رحلات الخطوط الخارجية 17 ألفاً و41، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23 ألفاً و325 رحلة.

وخلال الفترة نفسها، شهد مطار صبيحة غوكشن تنظيم 49 ألفاً و780 رحلة داخلية و26 ألفاً و796 رحلة خارجية، أي في الإجمال 76 ألفاً و576 رحلة.

أما مطار إسطنبول الدولي، فقد شهد خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، تنظيم 40 ألفاً و268 رحلة داخلية و84 ألفاً و750 رحلة خارجية.

وخلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران التي نظمت من مطارات إسطنبول جميعها، 224 ألفاً و919 رحلة طيران، 128 ألفاً و587 منها على الخطوط الخارجية.

وعلى صعيد عدد ركّاب مطارات إسطنبول، فقد بلغ عدد مسافري مطار إسطنبول الدولي، 16 مليوناً و236 ألفاً و730 شخصاً، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، منهم 11 مليوناً و18 ألفاً و973 على الخطوط الخارجية.

وخلال الفترة نفسها، سافر عبر مطار صبيحة غوكشن 10 ملايين و595 ألفاً و122 راكباً، منهم 3 ملايين و482 ألفاً و55 مسافراً على الخطوط الخارجية.

أما مطار أتاتورك الدولي، فقد خُصِّص فقط لرحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية، بعد الانتقال إلى مطار إسطنبول في أبريل/نيسان 2019.