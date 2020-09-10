سياسة
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بروكسل.. انتهاء اجتماع الوفدين العسكريين التركي واليوناني
أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين لتركيا واليونان، في مقر حلف "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضحت الوزارة أنه خلال الاجتماع جرى بحث إجراءات منع التدخلات المحتملة بين العناصر العسكرية.
بروكسل.. انتهاء اجتماع الوفدين العسكريين التركي واليوناني
حلف الناتو استضاف في مقره اجتماعاً بين وفدين عسكريين تركي ويوناني لبحث التوتر بين الجانبين شرقي المتوسط / AA
10 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين لتركيا واليونان، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه خلال الاجتماع جرى تبادل وجهات النظر وبحث إجراءات منع التدخلات المحتملة بين العناصر العسكرية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، عقد الوفدان العسكريان التركي واليوناني اجتماعاً في مقر "الناتو" تحت اسم "طرق الفصل"، لبحث التوتر بين البلدين شرقي المتوسط.

والجمعة، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط، مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة، للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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