سياسة
2 دقيقة قراءة
"منظمة العفو" تطالب بـ "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم النهائي للمحكمة السعودية بحق المتهمين بقتل خاشقجي "يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة".
"منظمة العفو" تطالب بـ "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق دولي مستقل ومحايد" في جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي / Reuters
10 سبتمبر 2020

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق دولي مستقل ومحايد" في جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي (59 عاماً)، في ظل غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، معتبرة أن الحكم النهائي للمحكمة "يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة".

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن)، عبر حسابها على "تويتر" مساء الأربعاء، أن محاكمة السعودية للمتهمين في جريمة قتل خاشقجي "لا تتسم بالشفافية".

وأضافت: "في غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد للتوصل إلى الحقيقة والعدالة للصحفي".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وشددت المنظمة على أن "الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان".

وانتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين، معتبرة أنها "لا تتناسب مع حجم الجريمة"، وأن المحاكمة "بعيدة عن الشفافية".

وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أحكاماً "نهائية" بحق ثمانية مدانين، حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة، وأحكاماً متفاوتة بين 7 و10 سنوات على ثلاثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أحكاماً أولية بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات.

وعقب ثلاثة أشهر من الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلامياً، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us