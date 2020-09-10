كشف كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الأربعاء، عن وجود تحول مهم في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل.

جاء ذلك تعليقاً على عدم إدانة الجامعة العربية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.

واعتبر كوشنر: "عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دليلاً على تحول مهم في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى سماح كل من السعودية والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالهما الجوي عند توجهها شرقاً صوب قارة آسيا.

وقال: "أي شركة (طيران) إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقاً، ستحصل عليها".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، للأناضول، إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.