سياسة
2 دقيقة قراءة
كوشنر: عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع تحول مهم في الشرق الأوسط
قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دليل على وجود تحول مهم في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل.
كوشنر: عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع تحول مهم في الشرق الأوسط
كوشنر: أي شركة طيران إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقاً، ستحصل عليها / Reuters
10 سبتمبر 2020

كشف كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الأربعاء، عن وجود تحول مهم في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل.

جاء ذلك تعليقاً على عدم إدانة الجامعة العربية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.

واعتبر كوشنر: "عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دليلاً على تحول مهم في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى سماح كل من السعودية والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالهما الجوي عند توجهها شرقاً صوب قارة آسيا.

وقال: "أي شركة (طيران) إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقاً، ستحصل عليها".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، للأناضول، إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us