سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: سنواصل دعم مالي واستقرارها مهم لنا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين الأربعاء، خلال زيارة رسمية يجريها إلى جمهورية مالي، مواصلة أنقرة الوقوف إلى جانب مالي، مشيراً إلى أن الاستقرار والأمن والسلام فيها مهم بالنسبة إلى تركيا.
جاوش أوغلو: سنواصل دعم مالي واستقرارها مهم لنا
جاوش أوغلو يؤكد مواصلة أنقرة الوقوف إلى جانب مالي لأن الاستقرار والأمن والسلام فيها مهم بالنسبة إلى تركيا
9 سبتمبر 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مواصلة أنقرة الوقوف إلى جانب مالي، مشيراً إلى أن الاستقرار والأمن والسلام فيها مهم بالنسبة إلى تركيا.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين الأربعاء، خلال زيارة رسمية يجريها إلى جمهورية مالي.

وأفاد جاوش أوغلو بأن مالي "دولة صديقة وشقيقة" لتركيا، وأن الاستقرار والأمن والسلام هناك مهم بالنسبة إلى بلاده وإلى إفريقيا.

وأشار إلى دعم تركيا لمالي، بخاصة في مكافحة الإرهاب، مبيِّناً أنه سيناقش مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة، كيفية تقديم الدعم خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.

وشدد الوزير التركي على مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب مالي وشعبها، معرِباً عن سعادته بهذه الزيارة.

وخلال زيارته، بحث وزير الخارجية التركي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لمالي والساحل، بيير بويويا، العملية الانتقالية في مالي.

وفي تغريدة على تويتر، قال جاوش أوغلو: "ناقشنا مع النظيف عملية الانتقال في مالي. سيستمر دعمنا ومساهماتنا لبعثة الأمم المتحدة في مالي. شاركنا خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب".

وفي تغريدة ثانية، أوضح جاوش أوغلو أنه التقى بويويا أيضاً، وقال: "تركيا الشريك الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي. ندعم جهودهم حول السلام والاستقرار في مالي. نريد عقد القمة الثالثة للشراكة بين تركيا والاتحاد الإفريقي في 2021".

وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي، انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين. وغداة ذلك أعلن كيتا في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وفي 27 أغسطس/آب، أطلق المجلس العسكري سراح كيتا عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us