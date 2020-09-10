سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 سبتمبر/أيلول 2020
دبلوماسي عربي يكشف تفاصيل إسقاط مشروع قرار كان يسعى لإدانة التطبيع في اجتماع وزاري للجامعة العربية / AA
10 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

دبلوماسي يكشف تفاصيل إسقاط مشروع فلسطيني يُدين "التطبيع"، والأمم المتحدة تفيد بوجود أدلة على جرائم حرب سعودية وإماراتية باليمن.

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      دبلوماسي يكشف تفاصيل إسقاط مشروع فلسطيني يُدين "التطبيع"

      كشف دبلوماسي فلسطيني الأربعاء، تفاصيل إسقاط مشروع قرار بجامعة الدول العربية كان يسعى لإدانة اتفاق التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي. [الأناضول]

      جاء ذلك في حديث خاص أجرته وكالة الأناضول مع الدبلوماسي مهند العكلوك، الذي يشغل منصب السفير المناوب لفلسطين في جامعة الدول العربية. [الأناضول]

      وفي وقت سابق الأربعاء، كشف دبلوماسي فلسطيني آخر فضّل عدم كشف اسمه للأناضول، أن جامعة الدول العربية أسقطت مشروع القرار الذي قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن. [TRT عربي]

      الأمم المتحدة: توجد أدلة على جرائم حرب سعودية وإماراتية باليمن

        أفادت الأمم المتحدة الأربعاء، بوجود "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان في اليمن. [TRT عربي]

        جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، التي شُكِّلت عام 2017، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. [TRT عربي]

        وأُعدّ التقرير المكوّن من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، ويتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة من يوليو/تموز 2019 إلى يونيو/حزيران 2020. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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