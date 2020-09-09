سياسة
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شرعنة للتطبيع؟.. سقوط مشروع قرار بالجامعة العربية يُدين التطبيع
قال دبلوماسي فلسطيني إن دولاً عربية سعت لإضافة إضفاء الشرعية على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وأشار إلى أنه جرى إسقاط مشروع قرار يدين التطبيع في اجتماع لجامعة الدول العربية.
شرعنة للتطبيع؟.. سقوط مشروع قرار بالجامعة العربية يُدين التطبيع
دبلوماسي فلسطيني: دول عربية حاولت إضافة بنود تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع / AP
9 سبتمبر 2020

كشف دبلوماسي فلسطيني أن الدول العربية أسقطت الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يُدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن فلسطين توافقت مع الدول العربية قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية اليوم الأربعاء، على إصدار بيان ختامي لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة التزام المبادرة العربية لعام 2002، التي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني لوكالة الأناضول، أن فلسطين فوجئت مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) النص الذي جرى التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع.

وأوضح الدبلوماسي أن فلسطين، ورداً على خرق الاتفاق، عادت وطرحت مشروع قرار يُدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي (الإماراتي-الإسرائيلي-الأمريكي).

لكن الدول العربية، حسب الدبلوماسي "أسقطت مشروع القرار الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دعا في كلمة له خلال رئاسته الاجتماع، الدول العربية، لرفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي.

وقال المالكي: "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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