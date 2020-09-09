تجهز روسيا لإرسال دفعة جديدة قوامها ألف مرتزق من مناطق سيطرة النظام السوري إلى ليبيا، للقتال في صفوف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وفق مصادر محلية بسوريا.

وقالت المصادر لوكالة الأناضول مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن روسيا جهزت ألف مرتزق تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً من قرى مدينة القامشلي (شمال شرق) عبر وسطاء محليين، سيجري إرسالهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن إرسال المرتزقة جرى وفق عقود لمدة 5 أشهر بأجر شهري قدره ألفا دولار.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا سبق أن أرسلت في مايو/أيار الماضي 300 مرتزق من القامشلي إلى ليبيا.

وحسب معلومات نقلتها الوكالة عن مصادر في مناطق متفرقة من سوريا، فإن روسيا أرسلت إلى سوريا حتى الآن نحو 5 آلاف مرتزق من محافظات دمشق ودرعا والحسكة وحمص والقنيطرة.

وأعلن الجيش الليبي مطلع الشهر الجاري، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة وسط البلاد، تجمعت في 3 مدارس.

وقال في بيان، إن هذه الأرتال المسلحة "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات شركة فاغنر الروسية وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات ذخيرة، وهم من المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، الشرعية والسلطة.