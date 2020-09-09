سياسة
4 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: توجد أدلة على جرائم حرب سعودية وإماراتية باليمن
أفاد التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، بوجود "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن. وأُعدَّ التقرير المكوّن من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
الأمم المتحدة: توجد أدلة على جرائم حرب سعودية وإماراتية باليمن
تقرير للأمم المتحدة يفيد بوجود أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن / Reuters
9 سبتمبر 2020

أفادت الأمم المتحدة الأربعاء، بوجود "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، التي شُكِّلت عام 2017، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأُعدّ التقرير المكوّن من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، ويتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة من يوليو/تموز 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباطاً كانوا أو جنوداً) من السعودية والإمارات، اللتين تشكِّلان الهيكل الرئيسي لتحالف الحرب في اليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قُتِلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، منهم 12 ألف مدني.

وأضاف أنه على الرغم من كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، فلم يتحقق تقدم كبير في الحل السياسي، كذلك فإن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافةً إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.

وأضاف أنه على الرغم من سحب السودان بضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، فإن الإمارات لا تزال موجودة فيه وقدّمت الدعم لـ90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

كذلك فإن القوات الجوية الإماراتية نفّذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية، عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، بخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً وجود "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.

وشدد التقرير على أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن بعض الغارات الجوية نُفِّذت من دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية، وتعتبر لذلك جرائم حرب وفق القانون الدولي.

ويشهد اليمن للعام السادس حرباً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدّت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في رالعالم، إذ بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفِّذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us