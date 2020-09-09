سياسة
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فرار الآلاف بعد اندلاع حريق في مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان
فر آلاف المهاجرين من حرائق اندلعت في مخيم مكتظ باللاجئين ويخضع لإجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا على جزيرة ليسبوس اليونانية، في حين قال مسؤولو إطفاء إن الحريق اندلع في مخيم موريا بعد منتصف الليل بقليل، ولا توجد أنباء عن ضحايا حتى الآن.
فرار الآلاف بعد اندلاع حريق في مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان
آلاف المهاجرين يفرون من مخيم مكتظ باللاجئين في اليونان بسبب اندلاع حرائق داخله / Reuters
9 سبتمبر 2020

فر آلاف المهاجرين، الأربعاء، من حرائق اندلعت في مخيم مكتظ باللاجئين ويخضع لإجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا على جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال مسؤولو إطفاء إن الحريق اندلع في مخيم موريا المكتظ باللاجئين بعد منتصف الليل بقليل، ولا توجد أنباء عن ضحايا حتى الآن.

و أظهرت لقطات تلفزيونية أن المخيم تحول في معظمه إلى حاويات وخيام محترقة مع حلول الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين فتش عدد قليل من الأشخاص عن متعلقاتهم الشخصية وسط الركام.

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن وتتحرى السلطات إن كان متعمداً.

وقال مانوس لوجوثيتيس المسؤول في وزارة الهجرة لوكالة أثينا الرسمية للأنباء إن موريا "دُمر تماماً على الأرجح".

وتشير التقارير الأولية إلى أن حرائق اندلعت في مواقع متفرقة من المخيم مترامي الأطراف بعدما حاولت السلطات عزل عدد من الأفراد بعد ثبوت إصابتهم بمرض كورونا.

وقال شاهد من موريا: "الحريق لا يزال مشتعلاً، وجرى إخلاء المخيم. كل هؤلاء على الطريق المؤدي إلى (بلدة) ميتيليني"، مضيفاً: "الشرطة تمنعهم من المرور. ينام هؤلاء الناس على جانبي الطريق في الحقول".

من جانبه، قال مسؤول حكومي إن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ في ليسبوس على الأرجح، ممَّا يسمح لها بحشد كل القوى لدعم الجزيرة وطالبي اللجوء.

وقال ستراتيس كيتيليس رئيس بلدية ميتيليني إنه يتعين نقل المهاجرين أو إسكانهم في سفن لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رجل شرطة يُدعى أرجيريس سيفريس لقناة (أوبن تي.في): "الوضع خارج السيطرة"، مضيفاً أن الشرطة اضطرت إلى إطلاق سراح نحو 200 شخص كان من المقرر ترحيلهم إلى بلدانهم.

وانتقدت منظمات الإغاثة الظروف المعيشية في منشأة موريا مراراً، قائلة إن من المستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية الأساسية في المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 12 ألف مهاجر، أي ما يفوق قدرته على الاستيعاب بأكثر من أربع مرات.

ووضعت المنشأة قيد الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعدما أكدت السلطات أن أحد طالبي اللجوء أصيب بفيروس كورونا. وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 35 منذ ذلك الحين.

وكانت جزيرة ليسبوس الواقعة قبالة الساحل التركي على الخط الأمامي خلال تدفق المهاجرين إلى أوروبا في 2015-2016. وبسبب جائحة فيروس كورونا تم عزل جميع المهاجرين القادمين إلى الجزيرة في الحجر الصحي بعيداً عن المخيمات اعتباراً من أول مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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