قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل غوريا، إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 6 بالمئة هذا العام، إذ تتسبب جائحة فيروس كورونا في أسوأ ركود عالمي منذ ما يقرب من قرن.

وأضاف غوريا في باريس، الثلاثاء، أن هذا الرقم يستند إلى موجة واحدة فقط من الفيروس، وقال إن الموجة الثانية قد تشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5 بالمئة.

وتابع قائلاً: "ما زالت استجابة جميع البلدان قيد التطوير لأننا في خضم هذه الأزمة. في الواقع توصلنا إلى توقعات للنمو العالمي، وفي عام 2020 سيكون النمو، أو بالأحرى انهيار حجم الاقتصاد العالمي، ناقصاً بنسبة 6 بالمئة من حيث النمو العالمي في 2020، وهذا في حالة موجة واحدة فقط من الجائحة".

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 37 دولة، بينها اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ودول الشمال، إضافة إلى اقتصادات ناشئة مثل المكسيك وتشيلي وتركيا.