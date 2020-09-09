سياسة
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البيت الأبيض سيعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق اليوم الأربعاء
من المرتقب أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء، على أن يتبعه في الأيام المقبلة إعلان مماثل بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
البيت الأبيض سيعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق اليوم الأربعاء
للولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق لقتال تنظيم داعش الإرهابي - صورة أرشيفية / AP
9 سبتمبر 2020

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترمب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

ويأتي ترمب بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وقد يكون الهدف من الإعلان عن خفض القوات وتوقيته إقناع الناخبين بأنه يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أمريكا التي لا تنتهي.

وللولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

وللولايات المتحدة حالياً نحو 8600 جندي في أفغانستان. وقال ترمب في مقابلة نشرت الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى نحو 4000.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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