قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترمب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

ويأتي ترمب بعد منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وقد يكون الهدف من الإعلان عن خفض القوات وتوقيته إقناع الناخبين بأنه يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أمريكا التي لا تنتهي.

وللولايات المتحدة نحو 5200 جندي نشرتهم في العراق لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

وللولايات المتحدة حالياً نحو 8600 جندي في أفغانستان. وقال ترمب في مقابلة نشرت الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم خفض هذا العدد إلى نحو 4000.