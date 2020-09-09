قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

جاء ذك في حديث أدلى به ترمب أمام أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، أوضح فيه أن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف قائلاً: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيساً، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع ترمب: "لم يكن الأمر سهلاً. كان صعباً للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتمد ترمب رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية".

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترمب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.