سياسة
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نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول
قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح، إن قنبلة انفجرت صباح الأربعاء على جانب طريق في كابول مستهدفة صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.
نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول
قال رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح لرويترز، إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه / Reuters
9 سبتمبر 2020

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح إن قنبلة انفجرت صباح الأربعاء على جانب طريق في كابول مستهدفة صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك يقول: "اليوم حاول أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالماً".

وقال لرويترز إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

يذكر أن هذه المحاولة ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف صالح وهو رجل معروف بموقفه العدائي تجاه حركة طالبان، فقد سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه. وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين فضلاً عن 50 جريحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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