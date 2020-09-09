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الحوار الليبي يحقق "تفاهمات مهمة" لإنهاء الانقسام وتركيا وإيران تؤكدان التزامهما التعاون في مكافحة الإرهاب.

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المغرب.. الحوار الليبي يحقق "تفاهمات مهمة" لإنهاء الانقسام

أكد كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق الثلاثاء، تحقيق تفاهمات مهمة بالحوار المنعقد بالمغرب، تتعلق بتحديد معايير مهمة لـ"وضع حد للفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي". [TRTعربي]

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه عضو وفد مجلس الدولة محمد خليفة نجم، بمعية يوسف العقوري عضو وفد برلمان طبرق، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثالث من الحوار الليبي المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية. [TRTعربي]

وأعربت الخارجية التركية على لسان المتحدث باسمها حامي أقصوي، الثلاثاء، عن تقديرها لـ"المواقف البنّاءة" للمغرب في حل الأزمة الليبية، موضحة أن تركيا تتابع عن كثب محادثات بوزنيقة المغربية. [الأناضول]

تركيا وإيران تؤكدان التزامهما التعاون في مكافحة الإرهاب

أكدت تركيا وإيران في بيان مشترك عقب اجتماع مجلس التعاون التركي-الإيراني الثلاثاء، التزامهما التعاون والتنسيق في مكافحة PKK وPJAK وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في المنطقة. [TRTعربي]

وشدد البيان على مسؤولية البلدين في اتخاذ خطوات منسقة ضد PKK وPJAK (امتداد PKK في إيران)، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة ضد العناصر الإرهابية التي تنشط على الحدود بين الجانبين، والاستفادة التامة من آليات التعاون بهذا الخصوص. [TRTعربي]

واقتصادياً، جددت تركيا وإيران تعهداتهما بتطوير مجالات تعاون جديدة لتغيير مسار التراجع في حجم التبادل التجاري بينهما، الناجم عن الظروف العالمية بما فيها جائحة كورونا، والاستفادة القصوى من آليات التعاون وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار. [الأناضول]