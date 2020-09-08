سياسة
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اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات بالبيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهِّم، أن إسرائيل والإمارات ستوقِّعان اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يُوقّع الاتفاق في ساوث لاون أو في حديقة روز غاردن أو داخل البيت الأبيض.
اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات بالبيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول
إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الجاري / AA
8 سبتمبر 2020

أعلن مسؤولون أمريكيون الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات ستوقِّعان اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين (لم تسمِّهم)، أن وفدين رفيعين من كلا البلدين سيقودهما على الأرجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وحسب الوكالة الأمريكية، فإن مراسم توقيع الاتفاق ستكون في ساوث لاون أو في حديقة روز غاردن أو داخل البيت الأبيض، حسب طبيعة الجو.

في السياق نفسه، قال نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن، بدعوة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب، للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام بالبيت الأبيض لعقد اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

وتأتي مراسم التوقيع بعد شهر من إعلان توصل أبو ظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي. وقوبل الاتفاق بتنديد واسع من الفصائل والقيادة الفلسطينية، إذ اعتبرته "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقد أعقب ذلك الإعلان أول رحلة تجارية مباشرة بين الجانبين وإنشاء خطوط هاتفية والتزامات للتعاون في مجالات عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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