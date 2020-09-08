سياسة
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تركيا وإيران تؤكدان التزامهما التعاون بمكافحة الإرهاب
أكدت تركيا وإيران في بيان مشترك عقب اجتماع مجلس التعاون التركي-الإيراني الثلاثاء، التزامهما التعاون والتنسيق في مكافحة PKK وPJAK وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
تركيا وإيران تؤكدان التزامهما التعاون بمكافحة الإرهاب
عُقِد اجتماع مجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الرئيسين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني / AA
8 سبتمبر 2020

أكدت تركيا وإيران الثلاثاء، التزامهما التعاون والتنسيق في مكافحة PKK وPJAK وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب اجتماع مجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الرئيسين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني.

وشدد البيان على مسؤولية البلدين في اتخاذ خطوات منسقة ضد PKK وPJAK (امتداد PKK في إيران)، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة ضد العناصر الإرهابية التي تنشط على الحدود بين الجانبين، والاستفادة التامة من آليات التعاون بهذا الخصوص.

واقتصادياً، جددت تركيا وإيران تعهداتهما بتطوير مجالات تعاون جديدة لتغيير مسار التراجع في حجم التبادل التجاري بينهما، الناجم عن الظروف العالمية بما فيها جائحة كورونا، والاستفادة القصوى من آليات التعاون وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون فيما يخص مكافحة كورونا، لا سيما ما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواطني البلدين.

وفي الشأن السوري، شدد البيان المشترك على التزام البلدين الثابت لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد البلدان إيمانهما بإمكانية حل النزاع السوري عبر عملية سياسية تتوافق مع اتفاقات مسار أستانة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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