كشف تقرير صادر عن جامعة أمريكية أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة تسببت في نزوح ولجوء لأكثر من 37 مليون شخص، منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

جاء ذلك في تقرير نشرته جامعة "براون" الثلاثاء، بعنوان "خلق (أزمة) اللاجئين: النزوح الذي سببته حروب الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر".

وذكر التقرير أن الرقم المذكور "هو أكثر من أولئك الذين شرّدتهم أي حرب أو كارثة منذ بداية القرن العشرين، باستثناء الحرب العالمية الثانية".

وقال إن معظم اللاجئين استضافتهم دول شرق أوسطية، على الرغم من أن الولايات المتحدة استقبلت مئات الآلاف منهم.

ومن بين البلدان التي تتصدر قائمة الدول التي خرج منها لاجئون سوريا (7.1 مليون) وأفغانستان (5.3 مليون) والعراق (9.2 مليون) وباكستان (3.7 مليون)، واليمن (4.4 مليون) والصومال (4.2 مليون) والفلبين (1.7 مليون) وليبيا (1.2 مليون)، وفق التقرير نفسه.

وأدّت العمليات القتالية الصغيرة إلى نزوح السكان قسراً في بوركينا فاسو والكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر والسعودية وتونس.

وقال تقرير الجامعة التي تتخذ من ولاية "رود آيلاند" مقراً لها، إن "37 مليوناً هو تقدير متحفظ للغاية. إجمالي عدد النازحين بسبب حروب الولايات المتحدة ما بعد 11/9 قد يكون أقرب إلى 48-59 مليوناً".

وأضاف أنه "بين عامَي 2010 و2019، تضاعف العدد الإجمالي للاجئين والنازحين داخلياً على مستوى العالم تقريباً من 41 مليوناً إلى 79.5 مليون".

وشنّت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش "حرباً عالمية على الإرهاب"، إذ شنَّ الجيش الأمريكي حروباً مستمرة منذ ما يقرب من عقدين، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على برجَي التجارة العالميين.