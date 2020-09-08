سياسة
2 دقيقة قراءة
الحروب الأمريكية تتسبب بنزوح أكثر من 37 مليوناً حول العالم
كشف تقرير صادر عن جامعة أمريكية أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة تسببت في نزوح ولجوء أكثر من 37 مليون شخص، خلال العقدين الأخيرين. ويعد الرقم المذكور أكثر من أولئك الذين شرّدتهم أي حرب منذ بداية القرن العشرين باستثناء الحرب العالمية الثانية.
الحروب الأمريكية تتسبب بنزوح أكثر من 37 مليوناً حول العالم
تقرير يشير إلى لجوء ونزوح لأكثر من 37 مليون شخص بسبب الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة خلال العقدين الأخيرين / AFP
8 سبتمبر 2020

كشف تقرير صادر عن جامعة أمريكية أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة تسببت في نزوح ولجوء لأكثر من 37 مليون شخص، منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

جاء ذلك في تقرير نشرته جامعة "براون" الثلاثاء، بعنوان "خلق (أزمة) اللاجئين: النزوح الذي سببته حروب الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر".

وذكر التقرير أن الرقم المذكور "هو أكثر من أولئك الذين شرّدتهم أي حرب أو كارثة منذ بداية القرن العشرين، باستثناء الحرب العالمية الثانية".

وقال إن معظم اللاجئين استضافتهم دول شرق أوسطية، على الرغم من أن الولايات المتحدة استقبلت مئات الآلاف منهم.

ومن بين البلدان التي تتصدر قائمة الدول التي خرج منها لاجئون سوريا (7.1 مليون) وأفغانستان (5.3 مليون) والعراق (9.2 مليون) وباكستان (3.7 مليون)، واليمن (4.4 مليون) والصومال (4.2 مليون) والفلبين (1.7 مليون) وليبيا (1.2 مليون)، وفق التقرير نفسه.

وأدّت العمليات القتالية الصغيرة إلى نزوح السكان قسراً في بوركينا فاسو والكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر والسعودية وتونس.

وقال تقرير الجامعة التي تتخذ من ولاية "رود آيلاند" مقراً لها، إن "37 مليوناً هو تقدير متحفظ للغاية. إجمالي عدد النازحين بسبب حروب الولايات المتحدة ما بعد 11/9 قد يكون أقرب إلى 48-59 مليوناً".

وأضاف أنه "بين عامَي 2010 و2019، تضاعف العدد الإجمالي للاجئين والنازحين داخلياً على مستوى العالم تقريباً من 41 مليوناً إلى 79.5 مليون".

وشنّت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش "حرباً عالمية على الإرهاب"، إذ شنَّ الجيش الأمريكي حروباً مستمرة منذ ما يقرب من عقدين، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على برجَي التجارة العالميين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us