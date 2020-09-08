أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن جميع المناورات التي تجريها بلاده في شرقي المتوسط، مطابقة لمعايير وقرارات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لجاوش أوغلو مع نظيره الكونغي يان كلود غاكوسو في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وفنّد الوزير التركي مزاعم نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الذي ادعى أن تركيا تستخدم الذخيرة الحية في مناوراتها شرقي المتوسط.

وأضاف: "أثبتت اليونان بشكل واضح في الآونة الأخيرة، أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها لمبادرات الناتو والاتحاد الأوروبي الرامية إلى التفاهم".

وأردف: "إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس على طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

وقال الوزير إن اليونان بدأت إبداء مواقف عدوانية، بعد فشلها في تحقيق التفوق الميداني وعلى طاولة التفاوض وفقدت تفوقها النفسي.

وأكد أن تركيا تدعم جميع المبادرات الرامية إلى حل الأزمة القائمة شرقي المتوسط، على عكس اليونان التي رفضت مبادرة الناتو مؤخراً.