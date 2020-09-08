سياسة
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جاوش أوغلو: جميع مناورات تركيا مطابقة لمعايير الناتو
قال وزير الخارجية التركي إن اليونان أثبتت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها مبادرات الناتو والاتحاد الأوروبي الرامية إلى التفاهم. وأشار إلى أن المناورات التركية بشرق المتوسط مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي.
جاوش أوغلو: جميع مناورات تركيا مطابقة لمعايير الناتو
وزير الخارجية التركي يؤكد أن المناورات التي تجريها بلاده مطابقة لمعايير حلف الناتو  / AA
8 سبتمبر 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن جميع المناورات التي تجريها بلاده في شرقي المتوسط، مطابقة لمعايير وقرارات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لجاوش أوغلو مع نظيره الكونغي يان كلود غاكوسو في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وفنّد الوزير التركي مزاعم نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الذي ادعى أن تركيا تستخدم الذخيرة الحية في مناوراتها شرقي المتوسط.

وأضاف: "أثبتت اليونان بشكل واضح في الآونة الأخيرة، أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها لمبادرات الناتو والاتحاد الأوروبي الرامية إلى التفاهم".

وأردف: "إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس على طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

وقال الوزير إن اليونان بدأت إبداء مواقف عدوانية، بعد فشلها في تحقيق التفوق الميداني وعلى طاولة التفاوض وفقدت تفوقها النفسي.

وأكد أن تركيا تدعم جميع المبادرات الرامية إلى حل الأزمة القائمة شرقي المتوسط، على عكس اليونان التي رفضت مبادرة الناتو مؤخراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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