قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن للحوار التركي-الإيراني دوراً حاسماً في حل العديد من المشاكل الإقليمية.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى، الذي عُقِد عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة أردوغان ونظيره حسن روحاني.

وأعرب أردوغان عن أمله أن تجلب الاجتماعات والمشاورات بين البلدين الخير للجانبين، مبيّناً أن آلية التعاون رفيعة المستوى تُعد أحد أوسمة الصداقة التركية-الإيرانية.

ولفت إلى أن الاجتماع الخامس للمجلس عُقِد في العاصمة أنقرة عام 2018، مشيراً إلى أنهم وقَّعوا عدداً من القرارات الهامة في إطار المجلس حتى اليوم.

وأضاف: "مع الأسف اضطررنا إلى عقد هذا الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس بسبب الوباء (كورونا). وللحوار التركي-الإيراني دور حاسم في حل العديد من المشاكل الإقليمية، وواثق أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة مع تخفيف وطأة انتشار الفيروس".

وأكد أن تركيا لا تزال مسيطرة على الوباء على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة، مضيفاً: "من ناحية، نعزز نظامنا الصحي في المستشفيات الجديدة المجهزة بأحدث التكنولوجيات، ومن الناحية الأخرى، نسعى لوضع اقتصادنا على مساره في مجالات الإنتاج والتصدير والسياحة".

وقال: "أعتقد أن القرارات التي سنتخذها اليوم، ستسرع من المسائل المتَّبعة في علاقاتنا الثنائية".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العلاقات بين بلاده وتركيا تأسست على قواعد متينة على مدار التاريخ، وأن الحوادث المستهجنة لم تضر بتلك العلاقات.

وأضاف روحاني مخاطباً نظيره التركي: "لم نتمكن من استضافتكم في طهران، بسبب فيروس كورونا، لذلك نتفاوض اليوم عبر البيئة الافتراضية لتطوير علاقاتنا، ونتمنى استقبالكم في طهران بعد انتهاء الجائحة".

وأشار روحاني إلى أن العلاقات بين تركيا وإيران تتطور على أسس حسن الجوار، والقيم الثقافية المشتركة، والاحترام المتبادل، وحماية المصالح، والاستقرار والأمن والسلام.

والثلاثاء، عُقِد الاجتماع السادس لمجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسَي البلدين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الاثنين، بأن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران بكل أبعادها.

ولفت البيان إلى أن المجتمعين سيتبادلون وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.