سياسة
2 دقيقة قراءة
أنباء عن اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء واختفاء اثنين من حلفائها
قالت حركة المعارضة في روسيا البيضاء إن رجالاً ملثمين اعتقلوا ماريا كوليسنيكوفا زعيمة الحركة الاحتجاجية في وسط مينسك يوم الاثنين وانطلقوا بها في شاحنة صغيرة، في حين اختفى اثنان من حلفائها في وقت لاحق.
أنباء عن اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء واختفاء اثنين من حلفائها
زعيمة الحركة الاحتجاجية في روسيا البيضاء ماريا كوليسنيكوفا  / Reuters Archive
8 سبتمبر 2020

قال مسؤول من قوة حرس الحدود في روسيا البيضاء إن ثلاثة من ساسة المعارضة في البلاد، منهم زعيمة الحركة الاحتجاجية ماريا كوليسنيكوفا التي اختفت يوم الاثنين، عبروا نقطة مراقبة عند الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وتقول حركة المعارضة إن رجالاً ملثمين اعتقلوا كوليسنيكوفا في وسط مينسك يوم الاثنين، وانطلقوا بها في شاحنة صغيرة، في حين اختفى اثنان من حلفائها في وقت لاحق.

وطلبت ألمانيا من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو توضيح ما جرى لكوليسنيكوفا بعد أنباء اعتقالها على يد ملثمين.

وأدت كوليسنيكوفا، وهي عضوة في مجلس تنسيق المعارضة ومن أشد منتقدي رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، دوراً رئيسياً خلال أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق والإضرابات التي نفذها المحتجون ممَّن يتهمون لوكاشينكو بتزوير نتيجة الانتخابات لإعادة انتخابه.

وتظاهر عشرات الآلاف يوم الأحد في جميع أنحاء البلاد مطالبين لوكاشينكو بالتنحي، واعتقلت قوات الأمن 633 متظاهراً، حسبما ذكرت السلطات في روسيا البيضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us