قال مسؤول من قوة حرس الحدود في روسيا البيضاء إن ثلاثة من ساسة المعارضة في البلاد، منهم زعيمة الحركة الاحتجاجية ماريا كوليسنيكوفا التي اختفت يوم الاثنين، عبروا نقطة مراقبة عند الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وتقول حركة المعارضة إن رجالاً ملثمين اعتقلوا كوليسنيكوفا في وسط مينسك يوم الاثنين، وانطلقوا بها في شاحنة صغيرة، في حين اختفى اثنان من حلفائها في وقت لاحق.

وطلبت ألمانيا من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو توضيح ما جرى لكوليسنيكوفا بعد أنباء اعتقالها على يد ملثمين.

وأدت كوليسنيكوفا، وهي عضوة في مجلس تنسيق المعارضة ومن أشد منتقدي رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، دوراً رئيسياً خلال أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق والإضرابات التي نفذها المحتجون ممَّن يتهمون لوكاشينكو بتزوير نتيجة الانتخابات لإعادة انتخابه.

وتظاهر عشرات الآلاف يوم الأحد في جميع أنحاء البلاد مطالبين لوكاشينكو بالتنحي، واعتقلت قوات الأمن 633 متظاهراً، حسبما ذكرت السلطات في روسيا البيضاء.