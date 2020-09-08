أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شمالي بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل معدات لإحدى شركات الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي، المنسحبة من معسكر التاجي شمالي بغداد".

وأضاف البيان: أن "الانفجار تسبب بأضرار بزجاج إحدى المركبات للقوى الأمنية المرافقة للرتل"، مشيراً إلى أنه لم يوقع إصابات.

ويعد هذا الهجوم الرابع خلال أسبوع، إذ استهدف تفجير، الأحد، رتل إمدادات للتحالف شمال غربي بغداد، والجمعة، استهدف تفجير رتلاً آخر بمحافظة بابل (جنوب)، في حين استهدف تفجير آخر، الخميس، رتل إمدادات بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وباتت مثل هذه الهجمات تتكرر منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

والخميس الماضي، قال الجيش العراقي إن قواته ألقت القبض على شخصين مشتبه بمسؤوليتهما عن تفجير استهدف رتل إمدادات التحالف الدولي، بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وكانت فصائل مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، قد هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وجاء قرار البرلمان بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، أوائل الشهر نفسه.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها في المنطقة الخضراء، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.