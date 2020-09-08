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الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل ضد انتهاكاتها بـ"الأقصى" والرئاسة التركية تقول إن أحكام السعودية بقضية خاشقجي لا تلبي التوقعات.

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الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل ضد انتهاكاتها بـ"الأقصى"

وجهت المملكة الأردنية، الاثنين، مذكرة احتجاج إلى إسرائيل، تطالبها بوقف انتهاكاتها في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واحترام سلطة المملكة على أوقاف المدينة. [TRTعربي]

واستنكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اعتقال السلطات الإسرائيلية عدداً من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية). [TRTعربي]

وقال ضيف الله الفايز المتحدث باسم الخارجية في البيان: إن "ما تفعله الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم". [الأناضول]

الرئاسة التركية: أحكام السعودية بقضية خاشقجي لا تُلبِّي التوقعات

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: إن "الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم، بشأن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، لا يُلبِّي توقعات تركيا والمجتمع الدولي". [TRTعربي]

وأكّد ألطون في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، أنه "التزام قانوني وأخلاقي (بالنسبة إلى تركيا) أن نسلِّط الضوء على جريمة مقتل خاشقجي التي ارتُكِبت داخل الحدود التركية من أجل تحقيق العدالة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لنضمن عدم ارتكاب فظائع كهذه مستقبلاً". [TRTعربي]

والاثنين، أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين، لفترات تتراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم. [رويترز]