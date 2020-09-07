سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: الغاز المكتشف بالبحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل نفط
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة الاثنين، إن احتياطي الغاز الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل من النفط.
أردوغان: الغاز المكتشف بالبحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل نفط
الرئيس التركي أعرب عن أمله في تلقِّي أنباء سارة جديدة من البحرين الأسود والمتوسط فيما يتعلق باكتشافات الغاز والنفط / AA
7 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن احتياطي الغاز الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل من النفط.

وأضاف في خطاب تلفزيوني عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، أن احتياطي الغاز المذكور هو ثاني أكبر مورد اكتُشف خلال العام الجاري عالمياً.

وأشار إلى أن الاكتشاف المذكور بين الاحتياطيات القليلة في العالم من حيث جودة الغاز، معرباً عن أمله في تلقِّي أنباء سارة جديدة من البحرين الأسود والمتوسط.

وأضاف: "ندخل مرحلة تتطلب منا جميعاً المزيد من العمل وبذل الجهود والكفاح من أجل بلوغ أهداف تركيا لعام 2023".

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالمياً، مع إعلانها قبل نحو أسبوعين، كشفاً ضخماً للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطيات إضافية في مياه البحر المتوسط.

تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي، أشارت إلى أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحاً الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، بخاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us