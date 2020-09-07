استفاق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، من غيبوبة مستحثة طبياً، وفُصِل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني الاثنين، حيث يتلقى العلاج.

ومَرِض نافالني (45 عاماً)، وهو ناشط محارب للفساد وأحد أشد معارضي الرئيس الروسي، خلال استقلاله طائرة في سيبيريا الشهر الماضي، وخضع للعلاج في البداية في مستشفى بسيبيريا قبل نقله إلى برلين.

وقال مستشفى شاريتيه في بيان: "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيراً إلى أن حالة نافالني البالغ 44 عاماً "تحسنت". وأضاف البيان أن "من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم".

وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي، عن "أدلة قاطعة" على أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي استخدم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال، الذي تعرّض لحادث مشابه في مدينة سالزبري الإنكليزية عام 2018.

وقال مساعدو نافالني إن استخدام "نوفيتشوك" يظهر أن أجهزة الأمن الروسية وحدها مسؤولة عن الهجوم، لكن الكرملين نفى ذلك بشدة.

وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين، بأن "كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل (مع نافالني) غير مقبولة في نظرنا".

واتهم مسؤولون روس ألمانيا بالتباطؤ في نشر نتائج تحقيقاتها على الرغم من طلب من النيابة العامة الروسية.

وحسب بيسكوف، فإن موسكو لم تتلقَّ بعد هذه النتائج، لكنها تنتظر أن تقدّم ألمانيا المعلومات اللازمة لروسيا "في الأيام المقبلة"، وأضاف: "ننتظرها بفارغ الصبر".

واشتدت المواجهة الألمانية-الروسية بشأن نافالني الأحد، بعدما وجهت برلين إنذاراً إلى موسكو، بفرض عقوبات إذا لم تقدّم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات حول قضية تسميمه.

مشروع الغاز

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "تحديد مُهَل أمر لا يساعد أحداً، لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي في الأيام القليلة المقبلة في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا".

كما أكد أن "أي استبعاد مسبق" لتداعيات محتملة لقضية نافالني على مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وأوروبا "سيكون أمراً خاطئاً".

وأعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية الاثنين، أن أنجيلا ميركل لا تستبعد أيضاً أن تكون تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2".

ومشروع "نورد ستريم 2" هو خط أنابيب غاز بكلفة عشرة مليارات يورو بات إنجازه وشيكاً تحت بحر البلطيق، يفترض أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعرب قادة غربيون عن قلقهم حيال ما وصفه حلفاء نافالني بأنه أول استخدام معروف للأسلحة الكيميائية ضد معارض بارز على الأراضي الروسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد، لشبكة سكاي نيوز: "من الصعب جداً" التفكير في تفسير آخر "معقول" غير ذلك، مضيفاً: "من الواضح أن نوفيتشوك قد جرى استخدامه".

وتخضع موسكو لعقوبات غربية واسعة فُرضت بسبب ضمِّها شبه جزيرة القرم عام 2014، فضلاً عن آثار جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وهي حريصة على تجنُّب أي ضغوط أخرى على اقتصادها.