سياسة
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السودان.. الفيضانات تُغرق قرية كاملة وعدد الضحايا يصل إلى 102
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات السيول والفيضانات إلى 102، فضلاً عن غرق قرية كاملة، شمال العاصمة الخرطوم.
السودان.. الفيضانات تُغرق قرية كاملة وعدد الضحايا يصل إلى 102
مجلس الدفاع والأمن السوداني أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات / Reuters
7 سبتمبر 2020

قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني العقيد عبد الجليل عبد الرحيم إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 102 جراء السيول والفيضانات، فضلاً عن غرق قرية (التمانيات) بالكامل، شمال العاصمة السودانية".

وأوضح أن "عدد المنازل المتضررة من الفيضانات في زيادة مستمرة وبعضها انهار بالكامل، كما تعرضت مناطق جديدة بالخرطوم لأضرار فيضان النيل خلال يومَي الأحد والاثنين، بينها منطقتا اللاماب (جنوب) وأم دوم (شرق)".

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأحداث" الخاصة، فإن جميع منازل قرية "التمانيات" والبالغ عددها 350 منزلاً انهارت بالكامل، وبات السكان يقيمون في العراء ويحتاجون إلى خيام للمأوى.

وقالت وزارة الداخلية السودانية السبت، إن حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان بلغت 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد سنوياً فيضانات وسيولاً واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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