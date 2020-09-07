بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ستيوارت بيتش، التطورات الأخيرة شرقي البحر المتوسط، ومبادرة أمين عام الحلف وقضايا إقليمية أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال أقار لبيتش الاثنين، في مبنى الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

ورحب أقار كما جاء في البيان، بدعوات الحوار التي أطلقها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. كما أعرب عن تأييد تركيا نهجاً يراعي حقوق جميع الدول المطلة على شرقي المتوسط، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وشدد أقار على ضرورة تعامل الدول الأخرى مع القضية بنهج يتناسب مع روح التوافق والحكمة.

وحول حل القضايا العالقة، لفت أقار إلى أهمية القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والحوار وعلاقات حسن الجوار، مؤكداً مواصلة بلاده بعزم حماية حقوقها ومصالحها في مياهها الإقليمية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن تركيا أوفت حتى الآن بجميع التزاماتها تجاه "الناتو"، مؤكداً مواصلتها المسيرة ذاتها في قادم الأيام.