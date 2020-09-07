سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة.. أقار يبحث مع "الناتو" التطورات شرقي المتوسط
استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو ستيوارت بيتش في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة. وبحث الجانبان التطورات الأخيرة شرقي البحر المتوسط، ومبادرة أمين عام الحلف، وقضايا إقليمية أخرى.
أنقرة.. أقار يبحث مع "الناتو" التطورات شرقي المتوسط
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو ستيوارت بيتش بمقر الوزارة في أنقرة / AA
7 سبتمبر 2020

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ستيوارت بيتش، التطورات الأخيرة شرقي البحر المتوسط، ومبادرة أمين عام الحلف وقضايا إقليمية أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال أقار لبيتش الاثنين، في مبنى الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

ورحب أقار كما جاء في البيان، بدعوات الحوار التي أطلقها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. كما أعرب عن تأييد تركيا نهجاً يراعي حقوق جميع الدول المطلة على شرقي المتوسط، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وشدد أقار على ضرورة تعامل الدول الأخرى مع القضية بنهج يتناسب مع روح التوافق والحكمة.

وحول حل القضايا العالقة، لفت أقار إلى أهمية القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والحوار وعلاقات حسن الجوار، مؤكداً مواصلة بلاده بعزم حماية حقوقها ومصالحها في مياهها الإقليمية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن تركيا أوفت حتى الآن بجميع التزاماتها تجاه "الناتو"، مؤكداً مواصلتها المسيرة ذاتها في قادم الأيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us