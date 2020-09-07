سياسة
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الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل ضد انتهاكاتها بـ"الأقصى"
وجهت المملكة الأردنية الاثنين، مذكرة احتجاج إلى إسرائيل، تطالبها بوقف انتهاكاتها في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واحترام سلطة المملكة على أوقاف المدينة.
الأردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل ضد انتهاكاتها بـ"الأقصى"
السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعين لوزارة الأوقاف الأردنية / AP
7 سبتمبر 2020

وجهت المملكة الأردنية الاثنين، مذكرة احتجاج إلى إسرائيل، تطالبها بوقف انتهاكاتها في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واحترام سلطة المملكة على أوقاف المدينة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت عمّان تركيب الشرطة الإسرائيلية سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد الأقصى.

كما استنكرت اعتقال السلطات الإسرائيلية عدداً من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية)، وفق البيان ذاته.

وقال ضيف الله الفايز المتحدث باسم الخارجية في البيان، إن "ما تفعله الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

واعتبر الفايز أن إجراءات الشرطة الإسرائيلية تمثل "انتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، وفقاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للوضع القائم بالقدس والأقصى".

وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالباً إسرائيل باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بالضلوع بمسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ومخالفتها للوضع القائم والقانون الدولي.

ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقَّعة في 1994).

وفي مارس/آذار 2013، وقَّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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