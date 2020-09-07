سياسة
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نتفليكس: الدراما التركية تلعب دوراً في الترويج السياحي
أفاد بيان صادر عن منصّة "نتفليكس" أن استطلاع رأي أجري في 8 دول يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة، أظهر دور الأفلام والمسلسلات التركية المعروضة عبر "نتفليكس" في تشجيع مشاهديها على زيارة تركيا.
نتفليكس: الدراما التركية تلعب دوراً في الترويج السياحي
مسلسل "هاكان: المحافظ" أول مسلسل تركي من إنتاج شبكة نتفليكس / x
7 سبتمبر 2020

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن من يتابعون الأفلام والمسلسلات التركية حول العالم تزداد احتمالية زيارتهم لتركيا كسيّاح، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتابعوا هذه الأعمال الفنية.

وأفاد بيان صادر عن منصّة "نتفليكس" أن استطلاع الرأي الذي أجري في 8 دول يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة، أظهر دور الأفلام والمسلسلات التركية المعروضة عبر "نتفليكس" في تشجيع مشاهديها على زيارة تركيا.

كما أفادت نتائج استطلاع الرأي أن رغبة متابعي الأفلام والمسلسلات التركية في زيارة تركيا هي ضعف رغبة من لا يتابعون الأعمال الفنية هذه.

وتصدّر الأستراليون قائمة الأجانب ممَّن قرروا زيارة تركيا عقب متابعتهم لأعمالها الفنية عبر "نتفليكس"، تلاهم الأمريكيون، ثم السعوديون ثم الهنود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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