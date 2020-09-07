تحدث الأمريكي الأسود جاكوب بليك، الذي أصابه ضابط شرطة أبيض بالرصاص في ظهره بولاية ويسكونسن الشهر الماضي، علناً للمرة الأولى من غرفته بأحد المستشفيات، وذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن احتجاجات ضد التمييز العنصري وممارسات الشرطة.

وفي مقطع فيديو بث على موقع تويتر، قال بليك إنه يعاني من ألم دائم منذ إصابته بالرصاص التي أسفرت عن شلل نصفه السفلي.

وقال بليك في المقطع المصور الذي نشره محاميه بن كرامب في وقت متأخر السبت: "لدي دبابيس (قطب الجروح) في ظهري وفي معدتي... هذا يؤلمني في التنفس وفي النوم وفي الحركة من جانب إلى آخر وفي الأكل".

و أجج الحادث، الذي وقع يوم 23 أغسطس/آب، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة عقب وفاة أمريكي أسود آخر هو جورج فلويد في مايو/أيار، بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مدينة منيابوليس.

وفي مدينة روتشستر بولاية نيويورك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق زهاء ألفي محتج في رابع ليلة من الاضطرابات المرتبطة بوفاة الأمريكي الأسود دانيال برود عقب مواجهة مع الشرطة في مارس/آذار.