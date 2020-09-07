قال المتحدث باسم البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأمريكي أبلغ العاهل السعودي في اتصال هاتفي أنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

وأضاف المتحدث جود دير أن ترمب والملك سلمان بحثا أيضاً سبل تعزيز الأمن الإقليمي.

من جانبه، أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي، الأحد، أن المملكة حريصة على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وصفه بأنه المنطلق الأساسي لمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويأتي الاتصال الهاتفي في أعقاب اتفاق تاريخي بوساطة الولايات المتحدة الشهر الماضي وافقت الإمارات بموجبه على أن تصبح ثالث بلد عربي بعد مصر والأردن يقيم علاقات مع إسرائيل.

وأبلغ الملك سلمان الرئيس الأمريكي أن المملكة تقدر الجهود الأمريكية المبذولة لإحلال السلام.

وطرحت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002، وفيها عرضت الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقها مع الفلسطينيين على إقامة دولتهم، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل لكن المملكة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستسمح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، بما في ذلك رحلات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالها الجوي.