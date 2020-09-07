سياسة
2 دقيقة قراءة
في اتصال هاتفي.. ترمب يرحب بفتح السعودية مجالها الجوي أمام إسرائيل
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ترمب أبلغ العاهل السعودي في اتصال هاتفي أنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات، في حين أكد الملك سلمان حرص بلاده على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
في اتصال هاتفي.. ترمب يرحب بفتح السعودية مجالها الجوي أمام إسرائيل
العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب  / AFP
7 سبتمبر 2020

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأمريكي أبلغ العاهل السعودي في اتصال هاتفي أنه يرحب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

وأضاف المتحدث جود دير أن ترمب والملك سلمان بحثا أيضاً سبل تعزيز الأمن الإقليمي.

من جانبه، أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي، الأحد، أن المملكة حريصة على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وصفه بأنه المنطلق الأساسي لمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويأتي الاتصال الهاتفي في أعقاب اتفاق تاريخي بوساطة الولايات المتحدة الشهر الماضي وافقت الإمارات بموجبه على أن تصبح ثالث بلد عربي بعد مصر والأردن يقيم علاقات مع إسرائيل.

وأبلغ الملك سلمان الرئيس الأمريكي أن المملكة تقدر الجهود الأمريكية المبذولة لإحلال السلام.

وطرحت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002، وفيها عرضت الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقها مع الفلسطينيين على إقامة دولتهم، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل لكن المملكة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستسمح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، بما في ذلك رحلات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالها الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us