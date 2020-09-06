سياسة
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تركيا تستنكر إدراج أيديولوجية PKK الإرهابي في كتاب مدرسي بفرنسا
استنكرت وزارة الخارجية التركية إدراج أيديولوجية تنظيم PKK/YPG الإرهابي في كتاب تستعد السلطات الفرنسية لتدريسه في الصف الأخير من المرحلة الثانوية في البلاد.
تركيا تستنكر إدراج أيديولوجية PKK الإرهابي في كتاب مدرسي بفرنسا
أقصوي: الدعاية للإرهاب هي نتيجة للسياسة الرسمية التي تنتهجها فرنسا / AA
6 سبتمبر 2020

استنكرت وزارة الخارجية التركية إدراج أيديولوجية تنظيم PKK/YPG الإرهابي في كتاب تستعد السلطات الفرنسية لتدريسه في الصف الأخير من المرحلة الثانوية في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث الوزارة حامي أقصوي، الأحد، رداً على سؤال حول سماح فرنسا بإدراج أيديولوجية التنظيم الإرهابي في كتاب التاريخ والجغرافيا.

وقال أقصوي إن الكتاب الذي أعدته دار نشر للتدريس في الثانويات الفرنسية، يتضمن عبارات تتماشى مع أيديولوجية المنظمة الانفصالية PKK/YPG.

وأكّد أن هذه الدعاية للإرهاب هي نتيجة للسياسة الرسمية التي تنتهجها فرنسا، ومن الواضح أنها نُظمت بتشيجع ممن يستضيفون ما يسمى بممثلي التنظيم الإرهابي في القصر الرئاسي.

وبيّن أقصوي أنه من المقلق بناء فرنسا خياراتها في السياسة الخارجية على معارضة تركيا في جميع القضايا تقريباً، ومحاولتها في هذا الصدد تشويه الحقائق التاريخية والقانون.

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية وصفت العمليات التركية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المنطقة في إطار احترام وحدة التراب السوري، بأنها "محاولة احتلال".

وزاد: "‘تكمن وراء هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، خيبة أمل عميقة ناجمة عن الضربة التي وجهناها عبر عملية نبع السلام لمخططات إقامة دولة إرهابية".

وشدّد أقصوي على أن الآراء والتحذيرات التي وردت في البيانات السابقة لا تزال سارية فيما يتعلق بإصرار فرنسا على خطئها في دعم تنظيم إرهابي يشكل خطراً وجودياً على الأمن القومي التركي، والمساواة بين PKK/YPG الإرهابي وأكراد سوريا.

وقال إنه لمن المقلق بالنسبة إلى الإنسانية أن يعمّق السياسيون والحكام الحماسيون تصرفاتهم غير المسؤولة أكثر من خلال تسميم الأجيال القادمة بالكراهية.

وأوضح أقصوي أن عرض العقائد الأيديولوجية والمصالح السياسية في الكتب المدرسية عبر تحريفها إلى هذا الحد، يشكل خطراً جسيماً على الأجيال القادمة.

وتابع متحدث الخارجية التركية: "سنستمر في متابعتنا لهذه القضية من أجل ضمان العدول عن هذا الخطأ المرتكب في مجال التعليم خلال أسرع وقت ممكن".

وتضمن كتاب مدرسي مساعد في مجال التاريخ صفحتين تتحدثان عن تنظيم PKK/YPG الإرهابي، ويمكن للمدرسين في فرنسا تدريس هذا الكتاب رغم عدم وجوده في منهاج وزارة التربية.

وجرى إصدار الكتاب من قبل دار "بيلين" للنشر من أجل العام الدراسي 2020-2021 ويتضمن معلومات كرونولوجية عن ماضي التنظيم الإرهابي، وقوات البيشمركة.

كما يتضمن الكتاب الرايات التي ترمز إلى YPG، الامتداد السوري لـPKK الإرهابي، فضلاً عن صور لإرهابيين يحملون السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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