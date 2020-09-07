سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 سبتمبر/أيلول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 سبتمبر/أيلول 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس الحكومة الليبية فايز السراج في إسطنبول لبحث آفاق التعاون بين البلدين / AA
7 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين، ومناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح.

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إسطنبول.. أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين

    بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. [TRT عربي]

    وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية بين الليبيين عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية. [الأناضول]

    الدفاع التركية: مناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح

      أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020" مع جمهورية شمال قبرص التركية مستمرة بنجاح. مضيفة أن المناورات المذكورة يجري تنظيمها سنوياً بين قوات البلدين. [TRT عربي]

      وفي وقت سابق الأحد انطلقت في جمهورية شمال قبرص مناورات "عاصفة المتوسط 2020"، بمشاركة قوات تركية وشمال قبرصية. [TRT عربي]

      وتهدف المناورات إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معاً بين قوات البلدين. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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