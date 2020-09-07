أهم الأحداث:

أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين، ومناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح.

الجديد علىTRTعربي:

شرق المتوسط.. ما احتمالات الحل في ظل تعنت أثينا وتحريض باريس؟

هلتصبحجزيرةكاستيلوريزوالأزمةالقادمةبينتركياواليونان؟

شاهد!

كيف جنت شركات التجسس الإسرائيلية الملايين من دول الخليج؟

إسطنبول.. أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. [TRT عربي]

وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية بين الليبيين عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية. [الأناضول]

الدفاع التركية: مناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح

أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020" مع جمهورية شمال قبرص التركية مستمرة بنجاح. مضيفة أن المناورات المذكورة يجري تنظيمها سنوياً بين قوات البلدين. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد انطلقت في جمهورية شمال قبرص مناورات "عاصفة المتوسط 2020"، بمشاركة قوات تركية وشمال قبرصية. [TRT عربي]

وتهدف المناورات إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معاً بين قوات البلدين. [TRT عربي]