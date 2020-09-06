استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

واستمر اللقاء بين الجانبين لنحو ساعتين و 35 دقيقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وبحسب المكتب الإعلامي، بحث الرئيسان خلال الاجتماع عدداً من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع أنّ تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة المنطقة، وفي مقدمتهم الدول الجارة وأوروبا.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، دعا أردوغان المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف مبدئي في تحقيق السلام في ليبيا.

وأكد البيان أنّ اللقاء بين أردوغان والسراج، كان مثمراً، بما يخص توافق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي.

وشدد أردوغان خلال اللقاء، على تضامن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه على رأس أولويات تركيا هي تحقيق الوحدة السياسية لليبيا وحماية وحدة ترابها، وإعادة الاستقرار.

وبحسب البيان بحث أردوغان والسراج الخطوات المهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية في ليبيا والمنطقة.