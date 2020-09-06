سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول.. أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
إسطنبول.. أردوغان والسراج يبحثان الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون بين البلدين
أردوغان والسراج بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين / AA
6 سبتمبر 2020

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

واستمر اللقاء بين الجانبين لنحو ساعتين و 35 دقيقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وعبر السراج في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وبحسب المكتب الإعلامي، بحث الرئيسان خلال الاجتماع عدداً من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع أنّ تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة المنطقة، وفي مقدمتهم الدول الجارة وأوروبا.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، دعا أردوغان المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف مبدئي في تحقيق السلام في ليبيا.

وأكد البيان أنّ اللقاء بين أردوغان والسراج، كان مثمراً، بما يخص توافق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي.

وشدد أردوغان خلال اللقاء، على تضامن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه على رأس أولويات تركيا هي تحقيق الوحدة السياسية لليبيا وحماية وحدة ترابها، وإعادة الاستقرار.

وبحسب البيان بحث أردوغان والسراج الخطوات المهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية في ليبيا والمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us