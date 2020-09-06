سياسة
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الدفاع التركية: مناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح
انطلقت في جمهورية شمال قبرص مناورات "عاصفة المتوسط 2020" بمشاركة قوات تركية وشمال قبرصية، وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن المناورات مستمرة بنجاح.
الدفاع التركية: مناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح
الدفاع التركية: المناورات مستمرة بنجاح / AA
6 سبتمبر 2020

أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020" مع جمهورية شمال قبرص التركية، مستمرة بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المناورات المذكورة، يجري تنظيمها سنوياً بين قوات البلدين.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في جمهورية شمال قبرص مناورات "عاصفة المتوسط 2020" بمشاركة قوات تركية وشمال قبرصية.

وتهدف المناورات إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معاً، بين قوات البلدين.

وتشارك في المناورات التي تستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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