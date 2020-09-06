أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنه لا يمكن التنازل عن الأولويات الأمنية لبلاده ولجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة، الأحد، تعليقاً على مناورات "عاصفة المتوسط" التي تجريها تركيا وقبرص التركية.

وأضاف أقطاي: "لن نتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط".

وأردف: "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال الذين يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة الأتراك، ويشكلون ضمانة للسلام في البحر المتوسط".

وتجري تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية مناورات "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتشارك في المناورات التي تجري في شمال قبرص قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وتتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

في حين يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.