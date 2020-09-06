نشرت وزارة الدفاع التركية ، الأحد، مقطع فيديو خاصاً لسفينة "أوروتش رئيس" التي تواصل أعمال البحث والتنقيب شرق المتوسط.

ويظهر في المقطع جانب من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة وفرقاطة TCG Gediz التي تقوم بمرافقتها.

كما يحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني للسفينة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، مقتطفات من مكالمة لاسلكية أجراها القائد الثاني للفرقاطة مع طاقم سفينة أوروتش رئيس.

وقال قائد الفرقاطة في المكالمة: "إننا معكم في هذه المهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا وأمتنا، ونحن على ثقة بأنكم ستزفون البشرى التي ينتظرها شعبنا"، مؤكداً تصميم القوات البحرية على حماية حقوق ومصالح تركيا في بحارها.

بدوره رد أحد أفراد طاقم سفينة أوروتش رئيس قائلاً: "معرفتنا بوجود أسطولنا البطل هنا تتيح لنا العمل بكل أمان".

وتعليقاً على المشاهد أكدت وزارة الدفاع أن الفرقاطات والطرادات التابعة للبحرية التركية، تواصل بحزم مهمة مرافقة وحماية سفينة أوروتش رئيس التي تواصل أعمالها ضمن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا شرق المتوسط.

وشددت على أنها لن تسمح "بأي عمل غير قانوني أو بلطجة في المنطقة".