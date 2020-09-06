سياسة
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بحجة "كورونا".. إسرائيل تبحث إغلاق المسجد الأقصى
تبحث السلطات الإسرائيلية، الأحد، إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بدعوى "الحد من تفشي فيروس كورونا". في حين قالت القناة (12) الخاصة، إن مجلس الأمن القومي سيعقد في وقت لاحق الأحد "مناقشة حساسة" حول إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين.
بحجة "كورونا".. إسرائيل تبحث إغلاق المسجد الأقصى
تبحث السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى، بمدينة القدس، أمام المصلين، بدعوى "الحد من تفشي فيروس كورونا" / AA
6 سبتمبر 2020

تبحث السلطات الإسرائيلية، الأحد، إغلاق المسجد الأقصى، بمدينة القدس، أمام المصلين، بدعوى "الحد من تفشي فيروس كورونا".

وقالت القناة (12) الخاصة، إن مجلس الأمن القومي سيعقد في وقت لاحق الأحد "مناقشة حساسة" حول إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين.

ومجلس الأمن القومي هو هيئة استشارية لرئيس الوزراء والحكومة في القضايا والشؤون الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العام لإسرائيل.

وأضافت القناة أن الجلسة ستعقد في ضوء "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالقدس الشرقية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت "منذ 3 شهور حذرت بلدية القدس (الإسرائيلية) من عدم اتباع التعليمات في الموقع، لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين، بما في ذلك بسبب معارضة الوقف (الإسلامي) للإغلاق".

وقالت القناة إن ما بين 18 إلى 22 ألف مصلٍ يدخلون المسجد الأقصى كل يوم جمعة، زاعمة أن كثيرين منهم لا يتبعون التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة.

وأشارت إلى أن مدير مشروع مكافحة كورونا البروفيسور الإسرائيلي روني جمزو، سعى إلى إدراج أحياء البلدة القديمة بالقدس، والمحيطة بالأقصى، ضمن قائمة الأحياء الحمراء (الأكثر إصابة بكورونا)، وهو ما أثار التساؤل حول كيفية إغلاق كنيسة القيامة، والحائط الغربي (البراق)، والمسجد الأقصى.

ولفتت القناة إلى أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن القومي ستحاول إيجاد "حلول عملية للتعامل مع الحساسية الدينية والسياسية" للمواقع الدينية بالقدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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