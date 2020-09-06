سياسة
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الشرطة البريطانية: أنباء عن إصابة أشخاص في حوادث طعن في برمنغهام
أعلنت الشرطة في مدينة برمنغهام البريطانية عن "واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. كما صرحت أنه "من غير المناسب في تلك المرحلة المبكرة التكهن بأسباب الواقعة".
الشرطة البريطانية: أنباء عن إصابة أشخاص في حوادث طعن في برمنغهام
أعلنت الشرطة في مدينة برمنغهام البريطانية عن "واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن / AFP
6 سبتمبر 2020

أعلنت الشرطة في مدينة برمنغهام البريطانية عن "واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام... تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وأضافت: "نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها".

وذكر البيان أن أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الأحداث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وطوقت الشرطة المنطقة وأغلقت السلطات بعض الطرق في المدينة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن المنطقة التي طوقتها الشرطة تقع قرب حي المثليين في وسط برمنغهام، حيث كان يجلس كثيرون في الهواء الطلق يتناولون الطعام والشراب.

وقالت الشرطة: "من غير المناسب في تلك المرحلة المبكرة التكهن بأسباب الواقعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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