سياسة
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عقب اتهامات أمريكية.. "حماس" تنفي أي علاقة بمنظمة يمينية متطرفة
أكدت حركة حماس الفلسطينية أن ثمّة محاولات أمريكية يائسة لتشويه سمعة الحركة، نافية أيّ علاقة لها بالمجموعة الأمريكية بوغالو بويز (Boogaloo Bois) أو أي من أعضائها.
عقب اتهامات أمريكية.. "حماس" تنفي أي علاقة بمنظمة يمينية متطرفة
حركة حماس تقول إن ثمّة محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة / AA
6 سبتمبر 2020

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" معرفتها بالمجموعة الأمريكية بوغالو بويز (Boogaloo Bois) أو أي من أعضائها.

وقالـت الحركة الفلسطينية في بيان: "نستنكر محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة وأي من أعضاء هذه المجموعة".

ووصفت هذا الربط بأنه "محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة" بناء على طلب إسرائيل أو قيادتها "المتطرفة".

ولفت البيان إلى أن " حماس هي حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم".

وأضاف: "نحن في حماس نعي جيداً الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، ونعبر عن تضامننا معهم".

وتابع: "نأمل في يوم من الأيام أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، السبت، أنّ السلطات الأمريكية اعتقلت مواطنين من مجموعة "Boogaloo Bois" الأمريكية اليمينية المتطرفة، بتهمة العمل لمصلحة حركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الخاصة نقلاً عن وزارة العدل الأمريكية: إن "الأمريكيين المعتقلين عملا لمصلحتها (حماس)"، وأوضحت الوزارة في بيان أنّ مايكل سولومون (30 عاماً) وبنجامين تيتر (22 عاماً) وُجّهت إليهما تهمة "محاولة تقديم دعم مادّي لجماعة إرهابيّة أجنبيّة".

ووفق تقارير غربية، فإن المواطنين عضوان في منظمة "بوغالو بويز"، وهي منظمة "يمينية متطرفة تعادي مؤسسات الدولة الأمريكية"، واشتهرت بانضمام عناصرها إلى التظاهرات ضد العنصرية في مينيابوليس.

وفي مايو/أيار الماضي، شهدت مدينة مينيابوليس وغيرها من المدن الأمريكية تظاهرات حاشدة مناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد الشرطي ديريك تشوفين بمينيابوليس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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