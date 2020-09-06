سياسة
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هيئة فلسطينية "قلقة" على أسيرين جريحين اعتقلتهما إسرائيل السبت
قالت هيئة حقوقية فلسطينية، إن الحالة الصحية لأسيرين شقيقين اعتقلهما الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليهما صباح السبت "خطيرة ومقلقة". هذا وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أنهما يقبعان في وحدة العناية المكثفة بمشفى العفولة (الإسرائيلي).
هيئة فلسطينية "قلقة" على أسيرين جريحين اعتقلتهما إسرائيل السبت
هيئة حقوقية فلسطينية "قلقة" على أسيرين جريحين اعتقلتهما إسرائيل السبت / AA
6 سبتمبر 2020

قالت هيئة حقوقية فلسطينية، إن الحالة الصحية لأسيرين شقيقين اعتقلهما الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليهما، صباح السبت، "خطيرة ومقلقة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى (جهة رسمية)، في بيان، أن الشقيقين الجريحين أحمد ومحمد جدعون (22 و27 عاماً) "يقبعان في وحدة العناية المكثفة بمشفى العفولة (الإسرائيلي) بوضع صحي خطير ومقلق".

ووفق البيان قال محامي الهيئة خالد محاجنة، بعد زيارته المشفى السبت: إن "الجريح محمد جدعون فاقد للوعي، وفقد كميات كبيرة من الدماء بسبب إصابته الخطيرة للغاية بالقدم اليسرى".

وتابع أن "الجريح أحمد تم نقله لوحدة العناية المكثفة عصراً (السبت) وهو تحت تأثير المخدر، بسبب إصابته البالغة بالوجه والرقبة".

وأوضح أن عدة عمليات جراحية أجريت للأسيرين، وستجرى لهما عمليات أخرى في الأيام القادمة.

وصباح السبت اعتقل الجيش الإسرائيلي الشقيقين جدعون، بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما داخل منزلهما بمخيم "جنين" شمالي الضفة الغربية.

ونقل الجنود الشقيقين على حمالات، وأُصيب أحدهما بقدمه وكان يصرخ من الألم، في حين غطى الجنود المصاب الثاني بشكل كامل، بحسب المصادر ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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