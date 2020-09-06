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أردوغان يقول إن تركيا القوية مستعدة للتقاسم العادل لثروات المتوسط. وموسكو تتهم خبراء غربيين بتصنيع سموم من نوع نوفيتشوك.

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أردوغان: تركيا القوية مستعدة للتقاسم العادل لثروات المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا القوية مستعدة لجميع أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط، بحسب ما جاء في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية في مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "أكدنا دوماً استعداد تركيا لجميع أشكال التقاسم (للثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلاً". [TRT عربي]

وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها"، وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو (في شرق المتوسط) والنتائج المترتبة عليه. [الأناضول]

موسكو تتهم خبراء غربيين بتصنيع سموم من نوع نوفيتشوك

قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن "خبراء غربيين" عملوا على تصنيع سموم من نوع "نوفيتشوك"، الذي قالت ألمانيا إن المعارض الروسي أليكسي نافالني قد سُمّم به، جاء ذلك رداً على الاتهامات الغربية الموجهة إلى روسيا بضلوعها في "تسميم" نافالني، بمادة من نوع "نوفيتشوك". [TRT عربي]

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية قولها، في بيان: إنها "توثق بيانات عديدة معادية لروسيا بشأن الوضع حول حالة نافالني الصحية". [الأناضول]

وأضاف البيان: "رداً على تصريحات قطعية مفادها أن غازات الأعصاب المعروفة في الغرب تحت تسمية نوفيتشوك جرى تصميمها في بلدنا، يجب أن نعيد إلى الأذهان ما يلي: على مدار سنوات عدة كان خبراء في العديد من الدول الغربية والأجهزة المختصة في الناتو يعملون على تصميم المواد التي تضمها هذه المجموعة الكبيرة". [TRT عربي]