سياسة
3 دقيقة قراءة
لمحاصرة التطبيع.. اتصالات فلسطينية مكثفة قبيل اجتماع عربي
قبيل انطلاق أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اتصالات ومشاورات مكثفة مع مسؤولين عرب، لضمان التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وعدم إقدام أي طرف على التطبيع مع إسرائيل.
لمحاصرة التطبيع.. اتصالات فلسطينية مكثفة قبيل اجتماع عربي
أكد عريقات في اتصالاته مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية / AP
5 سبتمبر 2020

تجري فلسطين اتصالات ومشاورات مكثفة مع مسؤولين عرب، لضمان التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وعدم إقدام أي طرف على التطبيع مع إسرائيل.

وقال الموقع الإخباري لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، أجرى عدة اتصالات "مع عدد من إخوانه وزراء الخارجية العرب".

وتنطلق الاثنين، أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية (عن بعد)، الأربعاء المقبل، برئاسة فلسطين.

ومن الذين جرى الاتصال بهم، وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، إضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.

ونقل الموقع عن عريقات، قوله إن اتصالاته تؤكد "مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية".

كما تشدد على "عدم إقدام أي طرف على تطبيع العلاقات مع سلطة الاحتلال إلا بعد تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل تام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار 194 والإفراج عن الأسرى".

وتضم مبادرة السلام، التي وقعتها جميع الدول العربية، بالعاصمة اللبنانية بيروت في 28 مارس/آذار 2002، بنوداً تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

وكانت وسائل إعلام بحرينية، بينها "البحرين اليوم" الخاصة، قد نقلت عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، أن الجامعة العربية رفضت طلباً فلسطينياً لعقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل، لإعلان رفض التطبيع الإماراتي، وذلك بسبب اعتراض المنامة.

وأكدت المصادر وجود "مساع في الجامعة العربية تهدف لإقناع الفلسطينيين بالصفقة التي رتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بين الإمارات ودولة الاحتلال لتطبيع العلاقات بينهما".

وأوضحت أن "البحرين رفضت الطلب الفلسطيني بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العادية للجامعة العربية".

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، طلبت فلسطين من الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ عقب ساعات من إعلان اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، لرفض الخطوة وتأكيد الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us